‘सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता’, दिशा सालियान केस में हाईकोर्ट के आदेश पर बोलीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह

दिशा सालियान मनोरंजन जगत से जुड़ी एक सेलिब्रिटी मैनेजर थीं। उन्होंने कुछ समय के लिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। दिशा की मौत के कुछ दिनों बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए थे। दोनों घटनाओं के समय में कम अंतर होने के कारण सोशल मीडिया पर इनके बीच संभावित संबंध को लेकर लंबे समय से अटकलें लगती रही हैं।