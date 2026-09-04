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‘सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता’, दिशा सालियान केस में हाईकोर्ट के आदेश पर बोलीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह

Disha Salian Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रहीं दिशा सालियान के केस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं। अब इस फैसले पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने रिएक्शन दिया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 04, 2026

Shweta Singh Kirti On Disha Salian Case

दिशा सालियान केस (फोटो सोर्स- IMDb)

Shweta Singh Kirti On Disha Salian Case: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी चर्चाओं में दिशा सालियान का मामला भी लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। अब दिशा सालियान मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की हालिया कार्रवाई के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में श्वेता भावुक नजर आईं और उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से उन्हें और सुशांत के प्रशंसकों को उम्मीद बंधी है।

दिशा मामले पर श्वेता ने जताई उम्मीद

श्वेता सिंह कीर्ति लंबे समय से अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले को लेकर अपनी आवाज उठाती रही हैं। दिशा सालियान की मौत और उसके बाद सुशांत की मौत के बीच संबंध होने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि अलग-अलग जांचों और आधिकारिक स्तर पर सामने आई जानकारियों को इन सोशल मीडिया दावों से अलग रखना जरूरी है।

दिशा सालियान मामले में हालिया कानूनी घटनाक्रम के बाद श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया। उन्होंने इस घटनाक्रम को उनके लिए उम्मीद जगाने वाला बताया। उनका मानना है कि जांच आगे बढ़ने से उन लोगों को भी आशा मिली है, जो लंबे समय से सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

‘सच को हमेशा दबाया नहीं जा सकता’

श्वेता ने अपनी बात रखते हुए भरोसा जताया कि सच्चाई चाहे कितने भी समय तक पर्दे के पीछे रहे, आखिरकार उसके सामने आने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाओं ने सुशांत के प्रशंसकों के बीच फिर से उम्मीद पैदा की है।

सुशांत के प्रशंसक सोशल मीडिया पर खुद को अक्सर ‘SSRians’ कहते हैं। अभिनेता की मौत के बाद से यह समूह लगातार मामले में पारदर्शी जांच और न्याय की मांग करता रहा है। श्वेता भी कई मौकों पर अपने भाई को याद करते हुए न्याय की उम्मीद जता चुकी हैं।

जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण से की प्रार्थना

श्वेता ने जन्माष्टमी के अवसर पर अपने आध्यात्मिक विश्वास का भी जिक्र किया। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि सभी लोगों को सही दिशा मिले और सच तक पहुंचने का रास्ता साफ हो। अपने संदेश के अंत में उन्होंने सुशांत के लिए न्याय की उम्मीद जताई और ‘सत्यमेव जयते’ तथा ‘जय श्री कृष्ण’ का उल्लेख किया। श्वेता की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब दिशा सालियान मामले को लेकर कानूनी स्तर पर हुई गतिविधियां एक बार फिर चर्चा में हैं।

क्या है दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला?

दिशा सालियान मनोरंजन जगत से जुड़ी एक सेलिब्रिटी मैनेजर थीं। उन्होंने कुछ समय के लिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। दिशा की मौत के कुछ दिनों बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए थे। दोनों घटनाओं के समय में कम अंतर होने के कारण सोशल मीडिया पर इनके बीच संभावित संबंध को लेकर लंबे समय से अटकलें लगती रही हैं।

हालांकि शुरुआती पुलिस जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या या दुर्घटना से जुड़ी दिशा में देखा गया था और सुशांत की मौत के साथ किसी संबंध की पुष्टि नहीं की गई थी। ऐसे में मौजूदा कानूनी घटनाक्रम और आगे होने वाली जांच के निष्कर्ष ही यह स्पष्ट कर सकते हैं कि मामले में आधिकारिक तौर पर क्या तथ्य सामने आते हैं।

फिलहाल श्वेता सिंह कीर्ति के बयान ने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से जुड़े मामलों को चर्चा में ला दिया है। उनके लिए यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने भाई के लिए लंबे समय से चले आ रहे न्याय के इंतजार से भी जुड़ा हुआ है।

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Updated on:

04 Sept 2026 10:46 am

Published on:

04 Sept 2026 10:46 am

Hindi News / Entertainment / ‘सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता’, दिशा सालियान केस में हाईकोर्ट के आदेश पर बोलीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह

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