CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, बोले- बंगाली सिनेमा को राजनीतिक हस्तक्षेप से करेंगे मुक्त

West Bengal CM Suvendu Adhikari On Tollywood: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की कुर्सी संभालते ही कई बड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। जिसमें से एक है बंगाली इंडस्ट्री को उसका पुराना गौरव वापस करना। गुरुवार को बंगाली सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी थी। इस दौरान सीएम सुवेंदु ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और बंगाली फिल्म उद्योग को राजनीतिक हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त रखने का बड़ा वादा कर डाला।