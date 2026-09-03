पुलिस हिरासत से मंत्री को फोन? कपिल मिश्रा पर गंभीर आरोप, 307 की धारा हटवाने का दावा; CJP नेता सौरव दास ने उठाए सवाल

Kapil Mishra Allegations: दिल्ली में एक दलित व्यक्ति पर कथित हमले का मामला अब राजनीतिक विवाद का रूप लेता दिख रहा है। इस मामले में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा है कि पुलिस हिरासत में मौजूद स्वतंत्र भारद्वाज ने मंत्री कपिल मिश्रा को फोन किया था और अपनी रिहाई में मदद मांगी थी। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस पर केस में हत्या की कोशिश यानी धारा 307 नहीं लगाने का दबाव बनाया गया।