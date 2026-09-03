पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी से दिल्ली पुलिस ने की 9 घंटे पूछताछ, घर लौटने पर किया पोस्ट- ‘सिंहासन खाली करो…’

आशीष जोशी 1992 बैच के अधिकारी हैं, जो 31 मार्च 2026 को एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के पद से सेवानिवृत्त हुए। वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मुखर आलोचक माने जाते हैं। जोशी के एक मित्र ने 'द वायर' से बातचीत में दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। हालांकि, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है।