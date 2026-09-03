दिल्ली में यमुना को लेकर सुनीता नारायण का बड़ा दावा, बोलीं- नदी मर चुकी है, बस अंतिम संस्कार होना बाकी

Delhi Environment News: दिल्ली की यमुना को साफ करने के दावों के बीच पर्यावरण विशेषज्ञ और CSE की महानिदेशक Sunita Narain का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने यमुना की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि नदी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसे 'मृत' कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में प्रवेश के समय यमुना के पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर करीब 6 रहता है, लेकिन ISBT तक पहुंचते-पहुंचते यह स्तर शून्य हो जाता है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि 'यमुना मर चुकी है, बस उसका अंतिम संस्कार होना बाकी है।'