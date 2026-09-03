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नरेला में रंगदारी के कॉल से था परेशान, बुलेटप्रूफ गाड़ी में घूमता था प्रॉपर्टी डीलर; जिम के बाहर मार डाला

Delhi Property Dealer Murder News: नरेला में जिम के बाहर प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उन्हें कई दिनों से रंगदारी के लिए धमकी भरे फोन आ रहे थे और वह बुलेटप्रूफ गाड़ी से आने-जाने लगे थे।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Sep 03, 2026

Narela Murder News

नरेला जिम के बाहर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या के बाद मौके पर जमा भीड़। (फोटो सोर्स-ANI)

Narela Murder News: दिल्ली के नरेला में गुरुवार सुबह एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस समय हुई, जब वह रोज की तरह जिम करने पहुंचा था। जिम के बाहर पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गए।

मृतक की पहचान प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। वह हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और प्रॉपर्टी का काम करते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब 6 बजे प्रमोद नरेला के बांकनेर इलाके में जिम पहुंचे थे। जैसे ही वह जिम के बाहर पहुंचे, हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी।

हमलावरों ने वारदात के बाद भागने में देर नहीं की

गोलियां लगने से प्रमोद गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। हमलावरों ने वारदात के बाद वहां से भागने में देर नहीं की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रमोद को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हत्या की खबर मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और जरूरी सबूत जुटाए। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देख रही है, ताकि हमलावरों की पहचान हो सके और यह पता चल सके कि वे किस रास्ते से आए और वारदात के बाद कहां भागे।

इस मामले में एक अहम बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रमोद को पिछले कुछ दिनों से रंगदारी के लिए लगातार फोन आ रहे थे। फोन करने वाले उनसे बड़ी रकम मांग रहे थे और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे।

परिचित की बुलेटप्रूफ गाड़ी से आने-जाने लगे थे

धमकियां मिलने के बाद प्रमोद अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए थे। जानकारी के मुताबिक, वह एक परिचित की बुलेटप्रूफ गाड़ी से आने-जाने लगे थे। इसके बावजूद हमलावरों ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और जिम जाने के दौरान उन्हें निशाना बना लिया।

अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि रंगदारी के लिए आए फोन और प्रमोद की हत्या का आपस में कोई संबंध है या नहीं। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हमलावरों को प्रमोद के रोजाना जिम जाने की जानकारी कैसे मिली।

पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगी

फिलहाल हत्या की वजह पूरी तरह साफ नहीं हुई है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हैं। सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ दूसरे तकनीकी सबूतों की भी जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन सुरागों के जरिए हमलावरों तक जल्द पहुंचा जा सकेगा।

वारदात के बाद प्रमोद के रिश्तेदार और परिचित भी मौके पर पहुंच गए। घटना को लेकर इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल रहा।

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Updated on:

03 Sept 2026 10:09 am

Published on:

03 Sept 2026 10:08 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / नरेला में रंगदारी के कॉल से था परेशान, बुलेटप्रूफ गाड़ी में घूमता था प्रॉपर्टी डीलर; जिम के बाहर मार डाला

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