नरेला में रंगदारी के कॉल से था परेशान, बुलेटप्रूफ गाड़ी में घूमता था प्रॉपर्टी डीलर; जिम के बाहर मार डाला

हत्या की खबर मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और जरूरी सबूत जुटाए। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देख रही है, ताकि हमलावरों की पहचान हो सके और यह पता चल सके कि वे किस रास्ते से आए और वारदात के बाद कहां भागे।