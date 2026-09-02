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SCO में पीएम मोदी की तारीफ कर गईं प्रियंका चतुर्वेदी, बोलीं- हर मंच पर पाकिस्तान की करतूतें उजागर करना जरूरी

Priyanka Chaturvedi Latest Statement: SCO सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियों को हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उजागर करना जरूरी है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Sep 02, 2026

Priyanka Chaturvedi

SCO में पीएम मोदी के रुख की प्रियंका चतुर्वेदी ने की तारीफ, पाकिस्तान को लेकर दिया बयान। (फोटो सोर्स-ANI)

India Pakistan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के एक कदम की तारीफ की है। उन्होंने SCO सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी के रुख का समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियों को दुनिया के सामने रखना जरूरी है।

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान की हरकतों को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जहां भी मौका मिले, वहां उसकी गतिविधियों को दुनिया के सामने लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय की जिम्मेदारी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की इसमें खास भूमिका होती है।

प्रियंका ने मोदी के कदम को बताया जरूरी

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि SCO सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर सही काम किया। उनके मुताबिक, भारत को दुनिया के हर बड़े मंच पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात साफ और मजबूती से रखनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियों को सामने लाना किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इस पर भारत को लगातार अपनी बात दुनिया के सामने रखनी चाहिए।

चीन और पाकिस्तान पर भी निशाना

प्रियंका चतुर्वेदी ने चीन और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति पर चलता रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग जैसी मदद देता है। उनका कहना था कि भारत में डर और अशांति पैदा करना पाकिस्तान की पुरानी कोशिश रही है।

प्रियंका ने कहा कि भारत पहले भी पाकिस्तान की गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उजागर करता रहा है और आगे भी ऐसा किया जाना चाहिए।

SCO में मोदी ने क्या कहा था?

SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से मुकाबले में किसी भी तरह का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए।

खास बात यह रही कि मोदी ने यह बात ऐसे मंच पर कही, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है। खासकर पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भारत की प्रमुख चिंताओं में रही है।

इसी मुद्दे पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के रुख का समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियों को हर मंच पर सामने लाना जरूरी है। विपक्षी खेमे की नेता की ओर से पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ ने इस बयान को खास बना दिया है। खासकर इसलिए क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती रही हैं।

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Updated on:

02 Sept 2026 03:06 pm

Published on:

02 Sept 2026 03:06 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / SCO में पीएम मोदी की तारीफ कर गईं प्रियंका चतुर्वेदी, बोलीं- हर मंच पर पाकिस्तान की करतूतें उजागर करना जरूरी

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