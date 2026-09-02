SCO में पीएम मोदी की तारीफ कर गईं प्रियंका चतुर्वेदी, बोलीं- हर मंच पर पाकिस्तान की करतूतें उजागर करना जरूरी

इसी मुद्दे पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के रुख का समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियों को हर मंच पर सामने लाना जरूरी है। विपक्षी खेमे की नेता की ओर से पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ ने इस बयान को खास बना दिया है। खासकर इसलिए क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती रही हैं।