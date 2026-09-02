2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

‘मोदी चाहें तो पाकिस्तान का नाम मिटा दें’, पाक PMO की हरकत पर भड़के एकनाथ शिंदे, शहबाज शरीफ को लेना पड़ा यू-टर्न

sco summit photo controversy: SCO की ग्रुप फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने पर पाकिस्तान PMO की पोस्ट विवादों में आ गई। एकनाथ शिंदे ने इस हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विवाद के बीच शहबाज शरीफ ने बाद में पूरी तस्वीर पोस्ट कर दी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Sheikh

Sep 02, 2026

PM Modi News

एसीईओ ग्रुप की असली तस्वीर (फोटो - @BharatKaDevansh/एक्स)

SCO Summit 2026: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सियासी तकरार बढ़ा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिश्केक में हुई SCO बैठक की एक ग्रुप फोटो शेयर की, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए। फोटो को दोनों तरफ से इस तरह क्रॉप किया गया था कि कई नेता तस्वीर से बाहर हो गए थे।

पाकिस्तान PMO की इस पोस्ट पर भारत में सवाल उठने लगे कि आखिर आधिकारिक ग्रुप फोटो से मोदी को ही क्यों हटाया गया? मामला तूल पकड़ने के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उसकी असुरक्षा और बौखलाहट दिखाता है।

शिंदे बोले- फोटो हटाने से मोदी को नहीं मिटा सकते

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले को लेकर कहा कि पाकिस्तान पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है और इस बार भी उसने वही किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भले ही तस्वीर से प्रधानमंत्री मोदी को हटा दिया हो, लेकिन अगर मोदी चाहें तो पाकिस्तान को दुनिया की तस्वीर से ही हटा सकते हैं।

शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को भारत के साथ इस तरह के खेल न खेलने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी फोटो से मोदी की मौजूदगी हटाने से करोड़ों भारतीयों के दिलों से उनकी जगह नहीं मिटाई जा सकती।

कुछ घंटे बाद शहबाज शरीफ ने किया पूरा फोटो पोस्ट

इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पाकिस्तान PMO की पोस्ट के कुछ घंटे बाद खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने SCO की वही मूल तस्वीर शेयर कर दी। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी प्रमुख नेता दिखाई दे रहे थे।

शहबाज शरीफ ने अपने पोस्ट में SCO की बैठक को लेकर बात की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के बलिदानों का भी जिक्र किया। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करने की बात कही।

MJ अकबर ने भी पाकिस्तान को घेरा

पूर्व विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर ने भी इस तस्वीर को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसी हरकत से पाकिस्तान खुद ही मजाक का विषय बन जाता है।

अकबर के मुताबिक, तस्वीर में मोदी को हटाने के साथ शहबाज शरीफ को बीच में दिखाने की कोशिश पाकिस्तान की मानसिकता को बताती है। उन्होंने इसे गहरी असुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि इस तरह की कोशिशें किसी देश की अंतरराष्ट्रीय स्थिति नहीं बदल सकतीं।

SCO में मोदी ने आतंकवाद पर भी दिया संदेश

इसी SCO बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने की बात कही। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों से एकजुट होकर कार्रवाई करने और दोहरे मापदंड से बचने की अपील की।

ऐसे में एक तरफ SCO मंच पर आतंकवाद और वैश्विक सहयोग की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ग्रुप फोटो को लेकर पाकिस्तान की सोशल मीडिया पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया। खास बात यह रही कि जिस तस्वीर से मोदी को हटाया गया था, कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पोस्ट में वही पूरी तस्वीर वापस दिखाई दे गई।

कैबिनेट बैठक से नदारद, फिर दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे; नाराजगी की अटकलों के बीच ‘धनुष-बाण’ पर दिया बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Eknath Shinde

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2026 01:01 pm

Published on:

02 Sept 2026 01:01 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘मोदी चाहें तो पाकिस्तान का नाम मिटा दें’, पाक PMO की हरकत पर भड़के एकनाथ शिंदे, शहबाज शरीफ को लेना पड़ा यू-टर्न

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

तुकाराम मुंढे की सख्ती पर FSSAI चीफ की मुहर, बोले- ‘खाद्य सुरक्षा कोई सजा वाली पोस्टिंग नहीं’

FSSAI Chief
मुंबई

स्वरा भास्कर के ‘जौहर’ वाले विवादित बयान पर करणी सेना का पलटवार, कहा- ‘अपनी भाषा सुधारें’

Swara Bhasker on Jauhar
बॉलीवुड

यश की ‘टॉक्सिक’ को महेश बाबू के बेटे ने दी 0.5 रेटिंग, लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर की तारीफ

Gautam Ghattamaneni Toxic Rating
मनोरंजन

‘स्टार किड होने की वजह से मिली नफरत’ किरण खेर- अनुपम खेर के बेटे सिकंदर का छलका दर्द, नेपोटिज्म पर दिया बेबाक बयान

Sikandar Kher says my parents Kirron Anupam Kher never recommended him
बॉलीवुड

‘आरोपी को पकड़ने के लिए हैं ढेरों सबूत’ दिशा सालियान के पिता के वकील का बड़ा खुलासा, बोले- कैसे गिरी 25 फीट दूर

Disha Salian Death Case Father and his lawyer big reveals
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.