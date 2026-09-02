‘मोदी चाहें तो पाकिस्तान का नाम मिटा दें’, पाक PMO की हरकत पर भड़के एकनाथ शिंदे, शहबाज शरीफ को लेना पड़ा यू-टर्न

SCO Summit 2026: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सियासी तकरार बढ़ा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिश्केक में हुई SCO बैठक की एक ग्रुप फोटो शेयर की, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए। फोटो को दोनों तरफ से इस तरह क्रॉप किया गया था कि कई नेता तस्वीर से बाहर हो गए थे।