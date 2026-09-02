हिजाब पर पाबंदी की मांग पर क्या करेगी महाराष्ट्र सरकार? नितेश राणे ने दिया जवाब

Maharashtra Hijab News: महाराष्ट्र में हिजाब और बुर्के को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। राज्य सरकार में मंत्री नितेश राणे ने इस मुद्दे पर ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक बहस को फिर हवा दे दी है। राणे ने कहा कि अगर सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है तो महाराष्ट्र की हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार इस पर विचार कर सकती है।