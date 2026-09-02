कैबिनेट बैठक से नदारद, फिर दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे; नाराजगी की अटकलों के बीच ‘धनुष-बाण’ पर दिया बड़ा बयान

Maharashtra Politics:महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने और उसके बाद अचानक दिल्ली पहुंचने से मंगलवार को सियासी चर्चाएं तेज हो गईं। सवाल उठने लगा कि क्या महायुति सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है? लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद शिंदे ने खुद इन अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली आने के पीछे कोई खास राजनीतिक वजह नहीं है। यहां उनके पहले से कई कार्यक्रम और बैठकें तय थीं।