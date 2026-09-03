Satyendar Jain Bail: दिल्ली जल बोर्ड केस में सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत; जानिए क्या है पूरा मामला

Satyendar Jain Corruption Case: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। ANI के X पर किए गए पोस्ट के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 सितंबर को जमानत मंजूर कर दी। यह फैसला ऐसे समय आया है जब जैन की गिरफ्तारी और टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के बीच तीखी कानूनी बहस चल रही थी। अब इस आदेश के बाद मामले की अगली कानूनी लड़ाई पर सबकी नजर रहेगी।