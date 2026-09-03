पाकिस्तान में घुसते ही बोले थे- ‘भारत माता की जय’, अब एयरफोर्स से रिटायर हुए अभिनंदन, शुरू की नई पारी

Abhinandan Varthaman Resignation: भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने वायुसेना से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने 31 मार्च को IAF छोड़ दी और इसके बाद क्षेत्रीय एयरलाइन Fly91 से जुड़ गए। अभिनंदन वर्धमान साल 2019 में उस समय चर्चा में आए थे, जब बालाकोट एयरस्ट्राइक के एक दिन बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हवाई संघर्ष के दौरान उनका MiG-21 Bison दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उन्हें पाकिस्तान ने करीब 60 घंटे तक हिरासत में रखा था।