भारत-सेशेल्स संबंधों को नई गति देने पर जोर, बिरला ने संसदीय सहयोग बढ़ाने का दिया प्रस्ताव

अर्नेस्टा का स्वागत करते हुए बिरला ने उन्हें सेशेल्स की नेशनल असेंबली की पहली महिला स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी और इसे महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को केवल कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित न बताते हुए कहा कि भारत और सेशेल्स के संबंध सदियों पुराने सभ्यतागत जुड़ाव, भारतीय प्रवासी समुदाय और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी स्नेपर आधारित हैं। बिरला ने भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, विशेष रूप से योग में अर्नेस्टा की रुचि का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की आत्मा है और सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। उन्होंने सेशेल्स में भारतीय प्रशिक्षकों के माध्यम से योग को और लोकप्रिय बनाने में सहयोग की पेशकश की। अर्नेस्टा ने भारत में मंदिरों के दर्शन से मिले आध्यात्मिक अनुभवों का भी जिक्र किया। बैठक में सांसद डॉ. डी. पुरंदेश्वरी, अपराजिता सारंगी और हिमाद्रि सिंह भी मौजूद रहीं।