16 लाख करोड़ से दौड़ेगी हाई स्पीड रेल, सात नए कॉरिडोर की तैयारी

भारतीय रेलवे के वरिष्ठ प्रतिनिधि एवं कोच्चि मेट्रो रेल के सिस्टम निदेशक संजय कुमार ने सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर चर्चा की। बढ़ती ट्रेन गति और नेटवर्क पर बढ़ते यातायात के बीच आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया गया। चर्चा में कवच की व्यापक कवरेज, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आंकड़ा विश्लेषण और क्लाउड आधारित तकनीकों को रेलवे सिग्नलिंग एवं ट्रेन संचालन से जोडऩे की संभावनाओं पर भी बात हुई। महत्वपूर्ण सिग्नलिंग ढांचे की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना भी प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आया।