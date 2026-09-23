Patrika Exclusive : जयपुर में बिना बीमा दौड़ रहीं कई सरकारी बसें, हर दिन सैंकड़ों यात्रियों का सफर खतरे में! पड़ताल में बड़ा ‘खुलासा’

जेसीटीएसएल के पुराने बेड़े की बसों की संचालन अवधि बढ़ाकर उन्हें सड़क पर रखा जा रहा है। इन बसों में गियर खराब होने, बॉडी गलने और तकनीकी खराबियों के मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को बस नंबर 7997 रूट 9ए पर चलते-चलते बंद हो गई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। ऐसे में सवाल है कि पुरानी बसों की मियाद बढ़ाते समय उनकी वास्तविक तकनीकी स्थिति की जांच कितनी गंभीरता से की जा रही है।