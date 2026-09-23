Rajasthan Panchayat Election 2026: आज खुलेगा ‘आरक्षण का पिटारा’, गांवों में बदलेगा चुनावी गणित; जानिए पूरी प्रक्रिया

राजस्थान में शहरी निकायों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब पंचायती राज चुनाव की प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियां ज़ोर पकड़ने लगी हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों के आरक्षण और श्रेणीवार आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया आज बुधवार और कल गुरुवार 24 सितम्बर 2026 को आयोजित की जा रही है। राज्य सरकार ने आगामी 15 नवम्बर 2026 तक पंचायती राज चुनावों की पूरी प्रक्रिया को हर हाल में संपन्न कराने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दो दिवसीय लॉटरी प्रक्रिया के शुरू होते ही ग्रामीण राजस्थान की राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा और हजारों भावी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत की तस्वीर साफ हो जाएगी।