जयपुर-अजमेर हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, युवक-युवती की मौत

पुलिस जांच के अनुसार, हादसा हाईवे पर सड़क पर जमा पानी के कारण हुआ। स्कॉर्पियो काफी तेज रफ्तार में थी। जब कार पानी के गड्ढे में उतरी, तो पानी उछलकर सीधे गाड़ी के शीशे (विंडस्क्रीन) पर आ गया। इससे ड्राइवर को सामने दिखना बंद हो गया और उसने घबराकर अचानक तेज ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगते ही कार का टायर फट गया और गाड़ी बेकाबू होकर तीन बार पलटते हुए सीधे डिवाइडर में जा घुसी।