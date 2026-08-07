Rain Alert: राजस्थान के 18 जिलों में भारी बारिश का डबल अलर्ट, जानें अगले 3 दिन कहां-कहां मेहरबान रहेगा मानसून

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक-रुककर शुक्रवार सुबह तक जारी रहा। मौसम विभाग ने आज जयपुर सहित 30 जिलों में कहीं भारी से अतिभारी बारिश और कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 4 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 12 जिलों में भी बारिश की संभावना है।