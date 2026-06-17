Jodhpur Airport: जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल तैयार, हरी झंडी मिलते ही PM नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

Jodhpur Airport New Terminal Ready (Patrika Photo)
Jodhpur Airport New Terminal Ready: जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार है। इसकी अंतिम क्लियरेंस देने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की टीम बुधवार को निरीक्षण करेगी। दो दिन निरीक्षण के बाद यह अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को देगी। अगले सप्ताह इस रिपोर्ट पर बीसीएएस फैसला करेगा। बीसीएएस की हरी झंडी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पचपदरा रिफाइनरी के साथ ही इसका उद्घाटन करने का निवेदन किया जाएगा।
बता दें कि पचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ चार जुलाई को प्रस्तावित है। अगर मोदी हरी झंडी देते हैं तो वे जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरकर नए टर्मिनल का फीता काटने के बाद हेलीकॉप्टर से पचपदरा जाएंगे। पचपदरा में ही आम सभा को संबोधित किया जाएगा। जोधपुर में पीएम मोदी की सभा होने की फिलहाल संभावना नहीं है।
देश में किसी भी एयरपोर्ट यानी नए टर्मिनल पर एविएशन सिक्योरिटी की अनुमति बीसीएएस देता है। यह एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ऑपरेशनल रेडिनेस, सिक्योरिटी पर्सनल का अलर्टनेस और पैसेंजर्स की सिक्योरिटी जांचती है। जोधपुर एयरपोर्ट तीन साल में बनकर तैयार हुआ है। इस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
जोधपुर एयरपोर्ट पर वर्तमान में छह शहरों दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूरू, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए दस फ्लाइट है। इंडिगो एयरलाइंस ने समर शेड्यूल में जोधपुर-जयपुर फ्लाइट बंद कर दी थी। दरअसल, यह फ्लाइट अहमदाबाद-जोधपुर-जयपुर थी। वर्तमान में केवल अहमदाबाद फ्लाइट ही संचालित होती है। एक जुलाई से अब इस फ्लाइट को नोएडा तक बढ़ा दिया गया है। यानी विमान अहमदाबाद से जोधपुर उसके बाद नोएडा और वापस जोधपुर होते हुए अहमदाबाद आएगा।
|फ़ैक्टर
|नया टर्मिनल
|पुराना टर्मिनल
|1. सालाना यात्रीभार
|25 लाख
|12 लाख
|2. बोर्डिंग गेट
|8
|2
|3. बैगेज बेल्ट
|3
|2
|4. एयरो ब्रिज
|6
|0
|5. प्लेन पार्किंग
|12
|4
|6. डिपार्चर गेट
|4
|1
|7. चैक-इन-काउंटर
|20
|8
|8. सीआईएसएफ की संख्या
|250
|200
|9. कैफेटेरिया एरिया
|पहले की तुलना में दोगुनी
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