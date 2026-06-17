Jodhpur Airport: जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल तैयार, हरी झंडी मिलते ही PM नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

जोधपुर एयरपोर्ट पर वर्तमान में छह शहरों दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूरू, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए दस फ्लाइट है। इंडिगो एयरलाइंस ने समर शेड्यूल में जोधपुर-जयपुर फ्लाइट बंद कर दी थी। दरअसल, यह फ्लाइट अहमदाबाद-जोधपुर-जयपुर थी। वर्तमान में केवल अहमदाबाद फ्लाइट ही संचालित होती है। एक जुलाई से अब इस फ्लाइट को नोएडा तक बढ़ा दिया गया है। यानी विमान अहमदाबाद से जोधपुर उसके बाद नोएडा और वापस जोधपुर होते हुए अहमदाबाद आएगा।