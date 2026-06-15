सिरोही के महेंद्र की दर्दभरी कहानी: 13 साल से चारदीवारी में कैद, 3 बीघा जमीन बिकी फिर भी नहीं हुआ इलाज, अब सरकार से आस

Sirohi Mahendra mental illness: नागाणी (सिरोही): सनवाड़ा में एक परिवार पिछले 13 साल से दर्द और बेबसी भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। मानसिक रोग से ग्रसित महेंद्र कुमार करीब 13 साल से घर की चारदीवारी के भीतर रहने को विवश है। परिजनों का कहना है कि कई लाख रुपए खर्च करने के बावजूद उसके स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। आर्थिक तंगी के चलते उपचार भी बंद हो चुका है। ऐसे में परिवार को अब सरकार से मदद की आस है।