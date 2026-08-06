Rajasthan: RAS प्रियंका विश्नोई मौत मामले की फिर खुलेगी फाइल, हॉस्पिटल संचालकों पर दर्ज हुई नई FIR

इस मामले में पहले मेडिकल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी गई थी। हालांकि, अब परिजनों ने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और दस्तावेजों में कथित फर्जीवाड़े के नए आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अदालत ने नई एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। दूसरी ओर, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पहले भी लगाए गए आरोपों की जांच हो चुकी है और उन्हें राहत मिल चुकी थी।