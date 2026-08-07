7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

राजस्थान में बढ़ा प्रसूताओं की मौत का आंकड़ा, 3 और महिलाओं ने तोड़ा दम, परिजनों ने किया हंगामा

राजस्थान के जोधपुर में पिछले 15 दिनों में 6 गर्भवती और प्रसूताओं की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच डूंगरपुर जिला अस्पताल में भी मृत शिशु को जन्म देने के 24 घंटे बाद एक प्रसूता की मौत हो गई।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Aug 07, 2026

Dungarpur Pregnant Woman Died

मेडिकल स्टॉफ के साथ धक्का-मुक्की करते हुए डूंगरपुर में मृत महिला के परिजन (फोटो-पत्रिका)

Pregnant Woman Death In Jodhpur: राजस्थान में जोधपुर जिले के डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल समूह में 2 और प्रसूताओं का दम तोड़ दिया। यह पिछले 15 दिन में 6 मौतें हैं, जिनमें 4 प्रसूताएं और 2 गर्भवती महिलाएं थी। वहीं डूंगरपुर जिले में भी मृत बच्चे को जन्म देने के बाद 1 प्रसूता की मौत हो गई।

प्रिंसिपल डॉ. बीएस जोधा के अनुसार फलोदी निवासी 32 साल की कृष्णा कुमारी को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के कारण उम्मेद अस्पताल में भर्ती किया गया था। ऑपरेशन से शिशु का जन्म होने के बाद गुरुवार सुबह अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। उसे तुरंत वेंटिलेटर पर लेकर रेस्पिरेटरी आइसीयू में शिफ्ट किया गया तथा दो बार सीपीआर देने सहित सभी प्रयास किए गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। वहीं नागौर निवासी सरोज को गर्भ में भ्रूण मृत्यु और रक्तस्राव की गंभीर स्थिति में मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया था। उपचार के दौरान उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी।

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि महात्मा गांधी अस्पताल की आईसीयू में भर्ती दो अन्य मरीजों की स्थिति में सुधार है। इनमें एक महिला का संक्रमण और किडनी संबंधी जटिलताओं का उपचार चल रहा है और जालोर की 18 सप्ताह की गर्भवती महिला का निमोनिया के कारण इलाज किया जा रहा है। वह अभी बाइपैप सहायता पर है और उसकी हालत पहले से बेहतर बताई गई है।

डूंगरपुर में भी 1 प्रसूता की मौत

उधर डूंगरपुर जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु विभाग में भी एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। उदयपुर जिले के सुलई खेरवाड़ा निवासी 19 साल की ललिता मीणा ने बुधवार को मृत शिशु को जन्म दिया था। डिलीवरी के करीब 24 घंटे बाद गुरुवार सुबह उसकी तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में करीब तीन घंटे तक हंगामा किया तथा शव को मोर्चरी ले जाने से रोक दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद शव को मोर्चरी भिजवाया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि प्रसूता का नियमानुसार उपचार किया जा रहा था। मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। वहीं, जूनियर डॉक्टर ने भी परिजनों पर मारपीट और धक्का-मुक्की का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दी है।

Asaram Case: उम्रकैद की सजा भुगत रहे आसाराम को जमानत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने केयरटेकर रखने की दी परमिशन

ये भी पढ़ें
Asaram Case Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2026 07:42 am

Published on:

07 Aug 2026 06:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान में बढ़ा प्रसूताओं की मौत का आंकड़ा, 3 और महिलाओं ने तोड़ा दम, परिजनों ने किया हंगामा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर: ‘काश वक्त पर पैरोल मिल जाती…’, बेटे की गुहार के बीच बीकानेर जेल में बंद बीमार मां की थम गईं सांसें

Bikaner Central Jail
जोधपुर

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा में हलचल, जोराराम कुमावत बोले- ‘चुनावी मोड में आ जाएं’

Joraram Kumawat
जोधपुर

Rajasthan: RAS प्रियंका विश्नोई मौत मामले की फिर खुलेगी फाइल, हॉस्पिटल संचालकों पर दर्ज हुई नई FIR

RAS Priyanka Bishnoi
जोधपुर

Asaram Case: उम्रकैद की सजा भुगत रहे आसाराम को जमानत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने केयरटेकर रखने की दी परमिशन

Asaram Case Update
जोधपुर

Jodhpur: सहकारिता विभाग में वीडियो कॉल से खुली अफसरों की पोल, घर पर मिला निरीक्षक सस्पेंड, 2 को ग्रामीण शिविर भेजा

Jodhpur Cooperative Department Action
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.