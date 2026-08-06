Asaram Case: उम्रकैद की सजा भुगत रहे आसाराम को जमानत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने केयरटेकर रखने की दी परमिशन

जोधपुर। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने उनकी अंतरिम मेडिकल बेल की मांग फिलहाल खारिज कर दी। हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए उन्हें 24 घंटे देखभाल के लिए अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित केयरटेकर रखने की अनुमति दे दी गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में उनकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ती है तो वे नई परिस्थितियों के आधार पर दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं।