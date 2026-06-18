राजस्थान को बड़ी सौगात: 6 नई ट्रेनें और नई फ्लाइट्स, सफर होगा और आसान

जयपुर की हवाई कनेक्टिविटी भी जल्द मजबूत होने जा रही है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार जयपुर-नोएडा रूट पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दो नई उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। इन्हें जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू किए जाने की संभावना है। इधर, आकाश एयर की टीम ने हाल ही में जयपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। एयरलाइन जयपुर को अपने नेटवर्क में शामिल करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार आकाशा एयर पहले चरण में जयपुर-बेंगलूरु सीधी उड़ान शुरू कर सकती है। इसके बाद मुंबई रूट पर भी सेवाएं शुरू करने की योजना है। प्रस्तावित उड़ानें अक्टूबर तक शुरू हो सकती हैं।