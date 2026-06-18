18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

ACB Action: जयपुर में आयकर विभाग के टैक्स असिस्टेंट के खिलाफ FIR दर्ज, रिकॉर्डिंग में बोला-कितने रुपए हैं ये?

Bribe Case From Income Tax Department: जयपुर में आयकर विभाग के एक टैक्स असिस्टेंट पर पैन कार्ड संबंधी समस्या के समाधान के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jun 18, 2026

ACB Action

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Crime: पैन कार्ड संबंधी समस्या के समाधान के नाम पर कथित रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। इस खेल में जयपुर में आयकर विभाग के एक कर सहायक (टैक्स असिस्टेंट) और पीड़ित बेकरी संचालक के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच का सबसे बड़ा और पुख्ता आधार बन गई है। एसीबी ने कर सहायक लाखन सिंह जोगी के खिलाफ कुल 5000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पहले 4400 रुपए ले चुका था और सत्यापन के समय उसने 600 रुपए और प्राप्त किए। हालांकि तब ट्रैप की कार्रवाई नहीं हो सकी थी।

ऐसे ऐंठे रुपए

मामले की शुरुआत तब हुई जब 24 अप्रेल को परिवादी अफरोज ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दी। अफरोज के नाम पर दो पैन कार्ड बन गए थे, जिसकी वजह से उसके बैंक खातों की केवाईसी अटक गई थी और व्यावसायिक लेन-देन ठप हो गया था। जब वह इस समस्या को लेकर आयकर विभाग पहुंचा, तो वहां तैनात कर सहायक लाखन सिंह जोगी ने पुराने पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने और दूसरे पैन कार्ड को बंद करने के बदले रिश्वत की मांग की। उसने परिवादी से 4400 रुपए वसूल लिए और काम पूरा करने की एवज में लगातार अतिरिक्त पैसों का दबाव बना रहा था।

रिकॉर्डिंग में नोट गिनने की आवाज

एसीबी ने जब शिकायत का सत्यापन शुरू किया तो दोनों के बीच की पूरी बातचीत रिकॉर्डिंग डिवाइस में दर्ज हो गई। रिकॉर्डिंग में पीड़ित अफरोज कहता है, ‘सर, मैंने आपको 4400 रुपए दे दिए थे।’ इस पर आरोपी लाखन सिंह झल्लाते हुए जवाब देता है, ‘अरे, तू आज आ रहा था तो लेकर क्यों नहीं आया? तू आएगा तभी मिलेगा, फिर बाद में आने से कोई फायदा नहीं होगा।’ जब पीड़ित ने केवल छह-सात सौ रुपए पास में होने की बात कही, तो रिश्वतखोर अधिकारी ने कहा, ‘ला दे मुझे… अरे इतना भी नहीं है क्या? जल्दी कर, तेरा काम तुरंत हो जाएगा, इतना मत सोच।’ इसके तुरंत बाद एसीबी की रिकॉर्डिंग में रिश्वत के नोट गिने जाने की स्पष्ट आवाज भी कैद हुई। आरोपी ने पूछा, ‘कितने रुपए हैं ये?’ जिस पर अफरोज ने कहा, ‘छह सौ आ गए ना सर।’

जोधपुर की महिला कांस्टेबल ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, एक दिन पहले अपडेट किया था व्हाट्सएप स्टेटस

ये भी पढ़ें
Jodhpur police constable death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Jun 2026 07:43 am

Published on:

18 Jun 2026 07:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ACB Action: जयपुर में आयकर विभाग के टैक्स असिस्टेंट के खिलाफ FIR दर्ज, रिकॉर्डिंग में बोला-कितने रुपए हैं ये?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में उपभोक्ताओं को 5 गुना महंगी बिजली की सप्लाई, 28 रुपए यूनिट में बिजलीघर से खरीदी

Rajasthan electricity
जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 10 जिलों में 180 मिनट में बारिश, वज्रपात का येलो अलर्ट, 40 KMPH से चलेगी हवा!

Weather Prediction Today 180 minute Rajasthan 10 district rain thunderstorms Yellow alert
जयपुर

RPSC पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती: 5 अभ्यर्थियों की कटऑफ माइनस में, क्या बनेंगे सरकारी डॉक्टर? कोर्ट की फटकार भी बेअसर

RPSC Veterinary Officer Recruitment
जयपुर

Jaipur Accident : जिसे अंगुली पकड़ चलना सिखाया, उसी के साथ अंतिम यात्रा पर चली गई, इधर हादसे के बाद से विभाग लापता!

Jaipur Nindar Mod Road Accident Mother son funeral where transport department
जयपुर

राजस्थान को बड़ी सौगात: 6 नई ट्रेनें और नई फ्लाइट्स, सफर होगा और आसान

Rajasthan Rail-Flight Connectivity
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.