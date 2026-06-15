ACB Action: बूंदी जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार की रिश्वत लेते VDO गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और आरोपों की पुष्टि होने पर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। एसीबी कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में उप पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। सोमवार को परिवादी को 50 हजार रुपए की रिश्वत राशि देकर नैनवां रोड स्थित गेट नंबर-2 के पास बैरवा के किराए के मकान पर भेजा गया। जैसे ही आरोपी ने राशि ली और उसे अपनी शर्ट की जेब में रखा, परिवादी के इशारे पर एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया।