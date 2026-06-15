Rajasthan: बूंदी में 974 करोड़ की चंबल पेयजल परियोजना ठप, 425 करोड़ खर्च फिर भी 50 गांवों के हजारों लोग प्यासे

Chambal Drinking Water Project: बूंदी के हिण्डोली विधानसभा क्षेत्र में 4 वर्ष से धीमी गति से चल रही चंबल पेयजल परियोजना पर सरकार अब तक 425 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन क्षेत्र के लगभग 85 हजार उपभोक्ताओं को अभी तक पेयजल नहीं मिल पाया है। भीषण गर्मी के बीच करीब 50 गांवों के मोहल्लों और झोंपड़ों में टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है। योजना के तहत नवंबर 2024 तक लगभग 500 गांवों में जलापूर्ति शुरू होनी थी।