बूंदी ERCP प्लांट में बड़ा हादसा: लंच टाइम में एक-एक कर गिरीं तीनों चिमनियां, 1 मजदूर की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही बूंदी प्रशासन और पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आया। लाखेरी के नायब तहसीलदार जगदीश शर्मा प्रशासनिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं, देईखेड़ा थाना पुलिस भी भारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर तुरंत एंबुलेंस और मेडिकल टीम को तैनात किया गया, जो देर शाम तक राहत कार्यों के लिए घटना स्थल पर मौजूद रही।