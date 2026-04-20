राजस्थान में आखिर क्यों घूस ले रहे SDM स्तर के अफसर? जानिए सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?

राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा 'राजस्थान प्रशासनिक सेवा' (RAS) एक बार फिर दागदार हुई है। करौली के नादौती में एसडीएम काजल मीणा की गिरफ्तारी ने न केवल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर मुहर लगाई है, बल्कि उन युवाओं के सपनों को भी झकझोर दिया है जो इन अफसरों को अपना आदर्श मानते थे। हैरानी की बात यह है कि एक एसडीएम को मिलने वाला वेतन और सुविधाएं किसी भी शानदार जीवन के लिए पर्याप्त हैं, फिर भी चंद रुपयों की खातिर कुछ अधिकारी अपना करियर और इज्जत दांव पर लगा रहे हैं।