करौली: रेलवे प्लेटफार्म पर शोर मचाते रहे लोग, पटरी पर युवक ने नहीं सुनी मौत की आहट

जीआरपी चौकी के सहायक उपनिरीक्षक जीतेन्द्र सिंह ने बताया कि ट्रेन के थ्रू पासिंग का उद्घोष पहले ही किया गया था और पुलिस गश्त भी कर रही थी। बावजूद इसके युवक ने जोखिम उठाया। मृतक का बैग प्लेटफार्म दो पर पहले से रखा मिला, जिसमें कपड़े और चप्पल थे। उसके हाथ पर अंग्रेजी में ‘एन एस’ और ऊपर त्रिशूल का निशान गुदा हुआ था। कोई पहचान पत्र या टिकट नहीं मिला। मृतक की पहचान करौली के बग्गी खाना, पावर हाउस निवासी 26 वर्षीय नरेंद्र जाटव पुत्र ओमकार लाल के रूप में हुई है। मृतक के बड़े भाई अमर जाटव ने उसकी पहचान की।