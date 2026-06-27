Rajasthan News : खाटूश्यामजी आ रहे श्रद्धालुओं की कार के ऊपर ही पलट गया बेकाबू कैंटर, नीचे दबने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत 

राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के साथ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बाबा श्याम के दर्शन कर मरुधरा की पवित्र माटी को नमन करने का सपना संजोए ये श्रद्धालु अपनी मंजिल तक पहुंच पाते, उससे पहले ही रास्ते में हृदय विदारक दुर्घटना घटित हो गई। यह भीषण सड़क हादसा आज शनिवार सुबह हरियाणा के जींद जिले में जुलाना क्षेत्र के पास स्थित लजवाना कलां गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 152D पर हुआ।