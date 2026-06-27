Rajasthan News : खाटूश्यामजी आ रहे श्रद्धालुओं की कार के ऊपर ही पलट गया बेकाबू कैंटर, नीचे दबने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत 

Jind NH 152D Car Accident Pic
राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के साथ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बाबा श्याम के दर्शन कर मरुधरा की पवित्र माटी को नमन करने का सपना संजोए ये श्रद्धालु अपनी मंजिल तक पहुंच पाते, उससे पहले ही रास्ते में हृदय विदारक दुर्घटना घटित हो गई। यह भीषण सड़क हादसा आज शनिवार सुबह हरियाणा के जींद जिले में जुलाना क्षेत्र के पास स्थित लजवाना कलां गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 152D पर हुआ।
जींद जिले की जुलाना थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कार में सवार होकर कुल 5 लोग हरियाणा के करनाल (सेक्टर-13 और सेक्टर-8) से राजस्थान में खाटू श्याम जी मंदिर के लिए रवाना हुए थे। नेशनल हाईवे 152D पर सफर के दौरान अचानक गाड़ी के सामने एक आवारा कुत्ता आ गया। तेज रफ्तार कार के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ब्रेक लगाए और कुत्ते को बचाने का प्रयास किया।
इस प्रयास में कार का अगला बम्पर कुत्ते से थोड़ा टकरा गया, जिससे गाड़ी के अगले हिस्से को थोड़ा नुकसान पहुंचा। गाड़ी को क्या नुकसान हुआ है और आगे सफर जारी रखा जा सकता है या नहीं, यह जांचने के लिए श्रद्धालुओं ने अपनी कार को हाईवे के किनारे सुरक्षित रोक दिया।
जैसे ही कार सवार लोग नीचे उतरकर अपनी गाड़ी के बम्पर और इंजन को चेक करने लगे, तभी पीछे की तरफ से अनियंत्रित ढंग से आ रहा भारी-भरकम तेज रफ्तार कैंटर मौत बनकर वहां आ पहुंचा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार के पास खड़े श्रद्धालुओं को संभलने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला। पीछे से आ रहे कैंटर चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए खड़ी कार और वहां सड़क किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में श्रद्धालुओं की कार के ऊपर ही पूरी तरह से पलट गया, जिससे लोग उसके नीचे दब गए।
इस वीभत्स रोड एक्सीडेंट में मौके पर ही चीख-पुकार मच गई। हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने तुरंत अपनी गाड़ियां रोकीं और बचाव कार्य शुरू करते हुए स्थानीय पुलिस को सूचित किया।
मृतकों की पहचान (3 मौतें): इस भयानक दुर्घटना में करनाल निवासी 45 वर्षीय धर्मपाल, 50 वर्षीय राजकुमार और 40 वर्षीय स्वीटी की मलबे में दबने और गंभीर अंदरूनी चोटों के कारण मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
घायलों की स्थिति (2 महिलाएं): कार में सवार दो अन्य महिलाएं इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। स्थानीय जुलाना के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी बेहद नाजुक और चिंताजनक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें उच्च विधिक इलाज के लिए PGIMS रोहतक रेफर कर दिया है।
पुलिस की वर्तमान कार्रवाई: जुलाना थाना पुलिस ने क्रेन और जेसीबी (JCB) मशीनों को मौके पर बुलाकर कार के ऊपर पलटे कैंटर को हटवाया और रास्ता साफ कराकर यातायात बहाल कराया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है और परिजनों को सूचित कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी गई है।
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सीकर
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