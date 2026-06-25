Madan Dilawar: ‘लक्ष्मणगढ़ पेपर चोरों के सरगनाओं की धरती’, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तापरक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा देना समय की आवश्यकता है। अंग्रेजों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। नई शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में शुरू होना ऐतिहासिक कदम है। दिलावर ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। उनमें राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना विकसित होनी चाहिए। युवाओं को नशे से दूर रखने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि नशा समाज और व्यक्ति दोनों के लिए विनाशकारी है। उन्होंने सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए कहा कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। घुमंतू जातियों के बच्चों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की भी उन्होंने सराहना की।