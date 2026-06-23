Rajasthan Crime: USDT में कमाए एक करोड़ रुपए लेकर भागे साथी, वापस निकलवाने की चाह में रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा

गौरतलब है कि कुछ दिन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, जयपुर के इनपुट पर कोतवाली थाना पुलिस व डीएसटी टीमों ने बजाज रोड स्थित धोबियों के मोहल्ले में स्थित एक फ्लैट पर दबिश थी। फ्लैट से आरोपी गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से एक जिगाना पिस्टल सहित कुल दो पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए थे। पूछताछ में गुलाब सिंह ने बताया कि उसने खुड़ी बड़ी के रहने वाले प्रदीप से यह हथियार लिए थे। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार किया था। उसके पास से भी दो पिस्टल और कई कारतूस मिले थे। पुलिस की तहकीकात में सामने आया कि ये बदमाश सीकर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।