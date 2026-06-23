राजस्थान में PAK की ‘चौतरफा घुसपैठ’, आंतकी, जासूसी, हनीट्रैप और स्लीपर सेल ने बढ़ाई टेंशन; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

आर्थिक प्रलोभन: स्थानीय और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भारी रकम का लालच देकर सामरिक जासूसी करवाना।

डिजिटल हनीट्रैप: सोशल मीडिया पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर सेना, पुलिस और संवेदनशील विभागों के कर्मियों को प्रेमजाल में फंसाना।

ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन: सोशल मीडिया के जरिये युवाओं का ब्रेनवॉश करना और उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलना।

फर्जी विधिक दस्तावेज और स्लीपर सेल: स्थानीय स्तर पर पहचान छुपाकर रहने वाले आतंकियों को पनाह देना और जाली दस्तावेज के आधार पर उनके भारतीय पहचान पत्र व पासपोर्ट तैयार करवाना।