ISI जासूस मंगत सिंह अपने दोस्तों से कहता था- पाकिस्तानी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड, जल्दी लाऊंगा तुम्हारे लिए नई भाभी

करीब दो साल पहले मंगत सिंह के मोबाइल की घंटी बजी, तो उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी। कॉल करने वाली महिला ने अपना नाम ईशा शर्मा बताया और उससे मीठी-मीठी बातें की। अगले दिन फिर से उस महिला ने मंगत सिंह को फोन किया और इसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी दौरान फोन करने वाली महिला ने मंगत सिंह को बता दिया कि वह पाकिस्तान में रहती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए काम करने वाली इस पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने मंगत सिंह को पैसों का लालच देकर सेना की अलवर छावनी व सामरिक स्थलों की गोपनीय जानकारी मांगी, तो मंगत सिंह उसे उक्त जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से देने लगा।