बेरोजगारों को बड़ी सौगात: राजस्थान में लागू होगा RTD मॉडल, चयन प्रशिक्षण के बाद सीधे मिलेगी नौकरी

इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए चार प्रमुख मॉडल तय किए गए हैं, जिनमें उद्योग-नेतृत्व मॉडल, मानव संसाधन/प्लेसमेंट एजेंसी-नेतृत्व मॉडल, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी-नेतृत्व मॉडल और विशेष परियोजनाएं शामिल हैं।

इन प्रशिक्षण सहयोगियों का चयन 'रुचि की अभिव्यक्ति' (ईओआई) प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, जिसमें संस्थाओं की कानूनी स्थिति, वित्तीय व परिचालन क्षमता और उनके पिछले प्लेसमेंट रिकॉर्ड को मुख्य आधार बनाया जाएगा।



योजना के तहत युवाओं को कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण (ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग) भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद निष्पक्षता करने के लिए किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) की ओर से अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके तुरंत बाद चयनित एजेंसी के माध्यम से युवाओं के लिए शत-प्रतिशत प्लेसमेंट यानी रोजगार तय किया जाएगा।