Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान 4 दिन के रिमांड पर, अब उगलेगा कई राज; ऑपरेशन सिंदूर का सीक्रेट किया था लीक

राजस्थान CID इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किए ISI जासूस हनीफ खान को शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश किया। वहीं, कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किए जासूस को कोर्ट ने चार दिन के रिमांड पर भेजा है।

जैसलमेर

Arvind Rao

Sep 26, 2025

Hanif Khan
हनीफ खान (फोटो- पत्रिका)

जैसलमेर: राजस्थान का सीमावर्ती जिला जैसलमेर एक बार फिर जासूसी के मामले में चर्चा में है। गुरुवार को सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 वर्षीय हनीफ खान पुत्र मीर खान, निवासी बासनपीर (थाना मोहनगढ़) को गिरफ्तार किया है।


बता दें कि आरोप है कि हनीफ खान पैसों के लालच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा करता था। महानिरीक्षक पुलिस (सीआईडी सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत ने बताया, टीम लंबे समय से राज्य में जासूसी गतिविधियों पर नजर रख रही थी।

बताते चलें, राजस्थान CID इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किए ISI जासूस को शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश किया। वहीं, कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किए जासूस को कोर्ट ने चार दिन के रिमांड पर भेजा है। अब CID इंटेलिजेंस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से पूछताछ करेंगी।


लगातार गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था हनीफ


जांच में सामने आया कि हनीफ सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था और लगातार गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि उसने सेना की आवाजाही और सैन्य संस्थानों से जुड़ी जानकारियां जुटाकर भेजी थीं। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने पाकिस्तानी हैंडलरों को भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी दी थी।


भारत-पाक सीमा पर है हनीफ का घर


हनीफ खान का घर भारत-पाक सीमा के नजदीक बहला गांव में है। सीमावर्ती इलाकों में उसकी नियमित आवाजाही रहती थी, जिसका फायदा उठाकर वह सैन्य गतिविधियों की जानकारी जुटाता था।


जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र में हुई तकनीकी जांच और मोबाइल डेटा विश्लेषण में भी यह प्रमाणित हुआ कि उसने पैसों के बदले कई बार पाकिस्तानी एजेंटों को संवेदनशील सूचनाएं साझा की थीं। पुख्ता सबूत मिलने पर सीआईडी ने उसे राजकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत गिरफ्तार किया।


जैसलमेर से 2025 में जासूसी के आरोप में यह चौथी गिरफ्तारी


26 मार्च को चांधन फील्ड फायरिंग रेंज के पास करमों की ढाणी निवासी पठान खान पकड़ा गया था।
28 मई को सरकारी कर्मचारी शकूर खान को गिरफ्तार किया गया।
4 अगस्त को DRDO गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया।
20 अगस्त को एक रेस्टोरेंट कर्मचारी जीवन खान को संदिग्ध कॉल्स के आधार पर हिरासत में लिया गया।

अब 25 सितंबर को हनीफ खान की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं से साबित होता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सीमावर्ती क्षेत्रों में पैसों और प्रलोभनों के जरिए नेटवर्क फैलाने में जुटी हैं।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर से पकड़ा गया ISI का जासूस, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के मूवमेंट की जानकारी पाक भेजी
जैसलमेर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 03:07 pm

Published on:

26 Sept 2025 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान 4 दिन के रिमांड पर, अब उगलेगा कई राज; ऑपरेशन सिंदूर का सीक्रेट किया था लीक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.