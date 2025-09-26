पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान 4 दिन के रिमांड पर, अब उगलेगा कई राज; ऑपरेशन सिंदूर का सीक्रेट किया था लीक



जांच में सामने आया कि हनीफ सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था और लगातार गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि उसने सेना की आवाजाही और सैन्य संस्थानों से जुड़ी जानकारियां जुटाकर भेजी थीं। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने पाकिस्तानी हैंडलरों को भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी दी थी।