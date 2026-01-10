वायु शक्ति-2026: पोकरण फायरिंग रेंज में तेजस और राफेल दिखाएंगे जलवा; फरवरी में एयरफोर्स का सबसे बड़ा प्रदर्शन

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
Vayu Shakti-2026: जैसलमेर। भारतीय वायुसेना का सबसे विशाल वायु प्रदर्शन वायु शक्ति का अगला संस्करण आगामी फरवरी माह में एशिया की सबसे बड़ी पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भागीदारी करेंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित कई गणमान्य व्यक्तियों के इस अभ्यास के साक्षी बनने की संभावना है।
यह अभ्यास देश की हवाई ताकत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। वायु शक्ति-2026 में तेजस की भारी-भरकम भागीदारी होने जा रही है। इसके माध्यम से वायुसेना स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर अपना विश्वास दिखाएगी। इसके अलावा युद्ध प्रदर्शन में राफेल और अपाचे तक भी अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में दिन-रात दोनों समय में वायुसेना की युद्धक क्षमता नजर आएगी। जिसमें लाइव बम वर्षा, एयर-टू-ग्राउंड स्ट्राइक और एयर डिफेंस इंटरसेप्शन शामिल होंगे।
अभ्यास में दिन और रात दोनों समय मिशन होंगे, जिसमें लाइव बम वर्षा, एयर-टू-ग्राउंड स्ट्राइक और एयर डिफेंस इंटरसेप्शन शामिल होंगे। आत्मनिर्भर भारत का सशक्त संदेशवायु शक्ति-2026 ना केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में रक्षा क्षेत्र के बढ़ते कदमों का प्रतीक होगा।
तेजस, प्रचंड और आकाश जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों की बड़ी संख्या में मौजूदगी दुनिया को बताएगी कि भारत अब सिर्फ खरीददार नहीं, बल्कि उन्नत रक्षा तकनीक का निर्माता बन चुका है। फरवरी 2026 में आसमान में भारत की सबसे बड़ी हवाई ताकत का नजारा देखने को मिलेगा।
