वायु शक्ति-2026: पोकरण फायरिंग रेंज में तेजस और राफेल दिखाएंगे जलवा; फरवरी में एयरफोर्स का सबसे बड़ा प्रदर्शन

यह अभ्यास देश की हवाई ताकत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। वायु शक्ति-2026 में तेजस की भारी-भरकम भागीदारी होने जा रही है। इसके माध्यम से वायुसेना स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर अपना विश्वास दिखाएगी। इसके अलावा युद्ध प्रदर्शन में राफेल और अपाचे तक भी अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में दिन-रात दोनों समय में वायुसेना की युद्धक क्षमता नजर आएगी। जिसमें लाइव बम वर्षा, एयर-टू-ग्राउंड स्ट्राइक और एयर डिफेंस इंटरसेप्शन शामिल होंगे।