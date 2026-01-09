केलावा क्षेत्र में बैल को क्रूरतापूर्वक मारने के मामले ने तूल पकड़ा, पोकरण बंद का आह्वान

पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव के पास बुधवार की मध्यरात्रि बाद एक बैल को भगाकर क्रूरतापूर्वक मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को हिन्दू संगठनों ने इस संबंध में बैठक आयोजित कर विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रह सके। गौरतलब है कि बुधवार की रात करीब 1 बजे बाद कुछ अज्ञात युवकों ने केलावा गांव के पास एक बैल का पीछा किया। युवकों ने उस बैल को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा और उसकी निर्मम हत्या कर दी। गुरुवार को सुबह ग्रामीणों ने घटनास्थल के आसपास खून बिखरा देखा और घसीटने के निशान देखे तो उन्हें शक हुआ। ग्रामीणों ने घसीटने के निशान के आधार पर देखा तो एक खेत के पास बने कमरे व बाहर चारे के ढेर से बैल के अवशेष बरामद हुए। साथ ही बूचडख़ाने से संबंधित सामान भी मौजूद पाया गया, जिससे आशंका जताई गई कि यहां अवैध बूचडख़ाना भी चल रहा है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन, वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़, थानाधिकारी भारत रावत ने मौका मुआयना किया। साथ ही जैसलमेर से एफएसएल टीम बुलवाकर नमूने लिए गए। इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई।
घटना को लेकर कस्बे के सीमाजन भवन में हिन्दू संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शनिवार को दिन भर विरोध स्वरूप पोकरण कस्बा बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे पंचायत समिति के आगे मैदान में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद जुलूस निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें बैल की हत्या के आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। बैठक में गो हत्या विरोध संघर्ष समिति का गठन किया गया और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर विधायक महंत प्रतापपुरी, पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी, शैतानसिंह राठौड़, नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, आरएसएस के जिला कार्यवाह चिरंजीलाल सोनी, जयकिशन दवे, पुखराज बिस्सा, कूंपसिंह चंपावत, खेताराम लीलड़, कमल उज्ज्वल, नाथूराम विश्नोई, भूरसिंह सांकड़ा, वीरमसिंह सनावड़ा, बलवंतसिंह जोधा, चिरंजीलाल पालीवाल, देवीसिंह भाटी, राजूसिंह केलावा, गायड़सिंह बीलिया, मेघसिंह जैमला, जूंझारसिंह लूणा, जितेन्द्र माली, कैलाशसिंह लखासर, उम्मेदसिंह झलोड़ा आदि उपस्थित रहे। घटना को लेकर आमजन में रोष देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को दिन भर क्षेत्र में यह मामला चर्चा में रहा।
घटना के बाद बीलिया निवासी राजूसिंह ने पुलिस में अज्ञात युवकों के विरुद्ध बैल की निर्मम हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। शुक्रवार को दिनभर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी। इस मामले में आधा दर्जन युवकों को दस्तयाब कर पूछताछ भी की जा रही है।
घटना से क्षेत्र में फैले रोष व तनाव को देखते हुए पुलिस की ओर से शुक्रवार को सुबह कस्बे में पैदल मार्च किया गया। थानाधिकारी राणसिंह सांकड़ा, देवाराम भणियाणा, नाथूसिंह लाठी के नेतृत्व में कुल 8 पुलिस थानों एवं पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल कस्बे व क्षेत्र में तैनात किया गया है। इसी तरह शुक्रवार को सुबह पुलिस बल की ओर से कस्बे के मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च निकाला गया और आमजन से कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई।
