Jaisalmer: घने कोहरे में पुलिस जीप से भिड़ी बस, थाना प्रभारी और 3 कांस्टेबल गंभीर घायल, जोधपुर रैफर

मिली जानकारी के अनुसार पोकरण में होने वाले हिंदू सम्मेलन में सुरक्षा इंतजामों को लेकर मोहनगढ़ थाना प्रभारी बाबूराम और उनके साथ 3 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आ रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर पुलिसकर्मियों की जीप की सामने से आ रही तेज रफ्तार बस से भिड़ंत हो गई। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से हुए सड़क हा​दसे में थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को पोकरण जिला अस्पताल लाया गया। सभी पुलिसकर्मियों को हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रैफर किया गया।