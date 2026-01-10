Jaisalmer: घने कोहरे में पुलिस जीप से भिड़ी बस, थाना प्रभारी और 3 कांस्टेबल गंभीर घायल, जोधपुर रैफर

पोकरण अस्पताल में उपचाराधीन घायल पुलिसकर्मी, पत्रिका फोटो
जैसलमेर। जिले के पोकरण में छाए घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार से आ रही बस पुलिस की जीप से जा भिड़ी। हादसे में मोहनगढ़ पुलिस थाने के थाना प्रभारी और 3 पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। भिड़ंत में पुलिस की जीप के परखच्चे उड़ गए और जीप में सवार घायलों को कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला गया। सभी घायलों को पोकरण जिला अस्पताल लाया गया जहां हालत गंभीर होने के कारण सभी पुलिसकर्मियों को जोधपुर रैफर किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार पोकरण में होने वाले हिंदू सम्मेलन में सुरक्षा इंतजामों को लेकर मोहनगढ़ थाना प्रभारी बाबूराम और उनके साथ 3 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आ रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर पुलिसकर्मियों की जीप की सामने से आ रही तेज रफ्तार बस से भिड़ंत हो गई। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से हुए सड़क हादसे में थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को पोकरण जिला अस्पताल लाया गया। सभी पुलिसकर्मियों को हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रैफर किया गया।
सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ सहित अन्य पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों को हालत गंभीर होने के कारण जोधपुर रैफर किया गया है। बताया जा रहा है कि वाहनों की तेज भिड़ंत में पुलिस की जीप की परखच्चे उड़ गए। जीप में सवार पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला और उसके बाद अस्पताल भिजवाया।
बताया जा रहा है कि क्षेत्र में छाए घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी नहीं होने से कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने घना कोहरा छाए रहने पर वाहन चालकों से अधिक सतर्कता बरतने की अपील की है।
