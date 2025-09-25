जैसलमेर से पकड़ा गया ISI का जासूस, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के मूवमेंट की जानकारी पाक भेजी

राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने जैसलमेर से एक और जासूस हनीफ खान को गिरफ्तार किया है। पैसों के लालच में आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वह पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क में था और जानकारी भेज रहा था।
आइजी सीआइडी (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि टीम खासतौर पर सीमा क्षेत्र में लोगों की संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखती है। जैसलमेर के पीटीएम मोहनगढ़ स्थित बासनपीर जुनी निवासी हनीफ खान (47) पुत्र मीर खान की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जांच की गई तब सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था।
आरोपी से जयपुर में विभिन्न सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी पूछताछ करने में जुटे हैं। गौर करने वाली बात है कि जैसलमेर में इस वर्ष यह चौथा जासूस पकड़ा है, जो पाकिस्तान के लिए भारतीय सेना की जासूसी कर रहे थे। हनीफ बॉर्डर के पास बहला गांव का रहने वाला है। इससे आरोपी का सीमावर्ती क्षेत्र मोहनगढ़, घड़साना एवं अन्य क्षेत्रों में आसानी से आना-जाना रहता था। पूछताछ में पता चला कि वह महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों और सेना के मूवमेंट की जानकारी रखता था।