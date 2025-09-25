जैसलमेर से पकड़ा गया ISI का जासूस, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के मूवमेंट की जानकारी पाक भेजी

आरोपी से जयपुर में विभिन्न सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी पूछताछ करने में जुटे हैं। गौर करने वाली बात है कि जैसलमेर में इस वर्ष यह चौथा जासूस पकड़ा है, जो पाकिस्तान के लिए भारतीय सेना की जासूसी कर रहे थे। हनीफ बॉर्डर के पास बहला गांव का रहने वाला है। इससे आरोपी का सीमावर्ती क्षेत्र मोहनगढ़, घड़साना एवं अन्य क्षेत्रों में आसानी से आना-जाना रहता था। पूछताछ में पता चला कि वह महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों और सेना के मूवमेंट की जानकारी रखता था।