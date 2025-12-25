स्वर्णनगरी में सीजन चरम पर, व्यवस्थाओं को सुधारने में दिखानी होगी सख्ती

इस संबंध में जैसलमेर उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल के निर्देशानुसार सम क्षेत्र के विभिन्न रिसोर्टों की सुरक्षा जांच के लिए गठित दल की ओर से जांच शुरू की गई है। सहायक निदेशक पर्यटन कमलेश्वरसिंह एवं तहसीलदार सम कालूराम की ने निरीक्षण के दौरान कैम्प व रिसोर्ट जाकर सुरक्षा मानकों की जांच की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यह दल मुख्य रूप से फायर सेफ्टी के संसाधन, बिजली और जल की व्यवस्थित सरंचना, रिसोर्ट आने वाले देशी और विदेशी पर्यटको के पहचान पत्र एवं बुकिंग रजिस्टर चेक कर रहा है। सहायक निदेशक कमलेश्वरसिंह ने बताया कि टीम की ओर से आगामी दिनों में यह औचक जांच जारी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले रिसोट्र्स संचालकों को गाइडलाइन जारी की गई थी, अब उसकी पालना की जा रही है या नहीं, इसकी जांच हो रही है।