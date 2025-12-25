ख्याला गांव में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त

अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। टीम ने कई खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाकर बिना अनुमति संचालित ट्रांसफार्मरों और चोरी के कनेक्शनों को हटाया। इस दौरान बोरवेल और अन्य विद्युत उपकरण अवैध रूप से चलते पाए गए, जिससे विभाग को लंबे समय से नुकसान हो रहा था। कार्रवाई में सहायक अभियंता महेंद्र कुमार फतेहगढ़ सहित अनेक कार्मिक मौके पर मौजूद रहे। दोपहर से शुरू हुआ अभियान देर शाम तक जारी रहा। टीम ने सभी अवैध उपकरणों को जब्त कर वाहनों में भरवाया। छापेमारी की सूचना फैलते ही आसपास के गांवों में भी चर्चा तेज हो गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए।सहायक अभियंता महेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध ट्रांसफॉर्मर और कनेक्शनों के खिलाफ पहले से शिकायत दर्ज होने के बाद दबिश दी गई। कृषि क्षेत्र में बढ़ती बिजली चोरी से विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है और विभाग को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।