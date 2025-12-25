25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

ख्याला गांव में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त

जोधपुर डिस्कॉम की विशेष टीम ने गुरुवार को ख्याला गांव में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 25, 2025

जोधपुर डिस्कॉम की विशेष टीम ने गुरुवार को ख्याला गांव में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रबंध निदेशक भंवरलाल डेलू के निर्देश पर गठित टीम ने अचानक छापा मारकर खेतों में चल रहे अवैध कृषि कनेक्शन पकड़े और एक अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त किया।

अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। टीम ने कई खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाकर बिना अनुमति संचालित ट्रांसफार्मरों और चोरी के कनेक्शनों को हटाया। इस दौरान बोरवेल और अन्य विद्युत उपकरण अवैध रूप से चलते पाए गए, जिससे विभाग को लंबे समय से नुकसान हो रहा था। कार्रवाई में सहायक अभियंता महेंद्र कुमार फतेहगढ़ सहित अनेक कार्मिक मौके पर मौजूद रहे। दोपहर से शुरू हुआ अभियान देर शाम तक जारी रहा। टीम ने सभी अवैध उपकरणों को जब्त कर वाहनों में भरवाया। छापेमारी की सूचना फैलते ही आसपास के गांवों में भी चर्चा तेज हो गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए।सहायक अभियंता महेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध ट्रांसफॉर्मर और कनेक्शनों के खिलाफ पहले से शिकायत दर्ज होने के बाद दबिश दी गई। कृषि क्षेत्र में बढ़ती बिजली चोरी से विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है और विभाग को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

डिस्कॉम ने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले चरण में दोषी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर भारी जुर्माना, वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 08:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / ख्याला गांव में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राई का बाग-फलोदी-जैसलमेर व लालगढ़-कोलायत-फलोदी रेल खंडों में व्यापक ट्रैक नवीनीकरण कार्य को मंजूरी

जैसलमेर

जैसलमेर: सर्दी का सितम बरकरार, दोपहर में धूप से राहत

जैसलमेर

स्वर्णनगरी के धोरों में चमके कुलदीप बिश्नोई, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता

जैसलमेर

विरासत को नई राह: ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के चारों तरफ क्षेत्र का 47.78 करोड़ से होगा कायाकल्प

जैसलमेर

140 करोड़ लागत से विकसित जैसलमेर स्टेशन निरीक्षण में परखी गई कार्य प्रगति

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.