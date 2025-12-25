जैसलमेर: सर्दी का सितम बरकरार, दोपहर में धूप से राहत

यह एक दिन पहले क्रमश: 25.4 व 8.8 डिग्री रहा था। इस तरह से न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री बढ़ गया लेकिन इस बढ़ोतरी के बावजूद सर्दी के अहसास में कहीं कमी महसूस नहीं की गई। अलसुबह ठंडी हवा के झोंकों ने घरों से बाहर निकले लोगों का कड़ा इम्तिहान लिया। उन्होंने सडक़ों के किनारे अलाव जला कर गर्माहट पाने का जतन किया। शहर में उमड़ रहे सैलानियों को सुबह-शाम ठंडक और दिन में अच्छी धूप का यह मौसम खूब रास आ रहा है। आगामी दिनों में भी मौसम के मिजाज कुछ इसी तरह से बने रहने का पूर्वानुमान है।