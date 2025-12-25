देर रात पर्यटकों की आवक शुरू: दिनभर रही रेलमपेल, होटलें फुल, सड़कों पर बढ़ा यातायात

प्रत्येक वर्ष के अंतिम माह दिसंबर में क्रिसमस व जनवरी से शुरू होने वाले नववर्ष की पूर्व संध्या पर विश्व विख्यात पर्यटन स्थल स्वर्णनगरी जैसलमेर में पर्यटकों की भीड़ उमडऩे लगती है। इस वर्ष भी गुरुवार को क्रिसमस व आने वाले पांच दिन बाद वर्ष 2025 की समाप्ति एवं 2026 के आगमन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग स्वर्णनगरी जैसलमेर की ओर अपना रुख करने लगे हैं। जैसलमेर के प्रवेश द्वार परमाणु नगरी पोकरण में भी पर्यटकों की रौनक नजर आ रही है। गौरतलब है कि जैसलमेर जाने वाले अधिकांश पर्यटक जोधपुर व बीकानेर शहरों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 व 11 होते हुए जैसलमेर पहुंचते हैं। इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों का पोकरण में संगम होता है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जैसलमेर जाता है। इसलिए जोधपुर व बीकानेर की तरफ से आने वाले पर्यटकों को पोकरण से होकर गुजरना पड़ता है। परमाणु परीक्षण के बाद पोकरण की ख्याति विश्वस्तरीय होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक पोकरण कस्बे में रुककर यहां स्थित लाल पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक बालागढ़ फोर्ट, कलात्मक हवेलियों, छतरियों व अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर उनका अवलोकन करते हैं और यहां के चित्र अपने कैमरों में उतारकर पोकरण की यात्रा को यादगार बनाते हैं। इसी के चलते गत कुछ दिनों से पोकरण में भी देशी के साथ विदेशी पर्यटकों की आवक बढऩे लगी है।