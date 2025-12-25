25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जैसलमेर

देर रात पर्यटकों की आवक शुरू: दिनभर रही रेलमपेल, होटलें फुल, सड़कों पर बढ़ा यातायात

प्रत्येक वर्ष के अंतिम माह दिसंबर में क्रिसमस व जनवरी से शुरू होने वाले नववर्ष की पूर्व संध्या पर विश्व विख्यात पर्यटन स्थल स्वर्णनगरी जैसलमेर में पर्यटकों की भीड़ उमडऩे लगती है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 25, 2025

प्रत्येक वर्ष के अंतिम माह दिसंबर में क्रिसमस व जनवरी से शुरू होने वाले नववर्ष की पूर्व संध्या पर विश्व विख्यात पर्यटन स्थल स्वर्णनगरी जैसलमेर में पर्यटकों की भीड़ उमडऩे लगती है। इस वर्ष भी गुरुवार को क्रिसमस व आने वाले पांच दिन बाद वर्ष 2025 की समाप्ति एवं 2026 के आगमन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग स्वर्णनगरी जैसलमेर की ओर अपना रुख करने लगे हैं। जैसलमेर के प्रवेश द्वार परमाणु नगरी पोकरण में भी पर्यटकों की रौनक नजर आ रही है। गौरतलब है कि जैसलमेर जाने वाले अधिकांश पर्यटक जोधपुर व बीकानेर शहरों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 व 11 होते हुए जैसलमेर पहुंचते हैं। इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों का पोकरण में संगम होता है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जैसलमेर जाता है। इसलिए जोधपुर व बीकानेर की तरफ से आने वाले पर्यटकों को पोकरण से होकर गुजरना पड़ता है। परमाणु परीक्षण के बाद पोकरण की ख्याति विश्वस्तरीय होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक पोकरण कस्बे में रुककर यहां स्थित लाल पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक बालागढ़ फोर्ट, कलात्मक हवेलियों, छतरियों व अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर उनका अवलोकन करते हैं और यहां के चित्र अपने कैमरों में उतारकर पोकरण की यात्रा को यादगार बनाते हैं। इसी के चलते गत कुछ दिनों से पोकरण में भी देशी के साथ विदेशी पर्यटकों की आवक बढऩे लगी है।

होटलों में डाला पड़ाव, जारी रही आवक

कस्बे में देशी विदेशी पर्यटकों के आने का सिलसिला गत कुछ दिनों से जारी है, लेकिन बुधवार की रात पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। देर रात दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों पर्यटक पोकरण पहुंचे। जिन्होंने कस्बे की विभिन्न होटलों में अपना डेरा डाला। जिससे होटलों में भीड़ बढ़ गई। कई पर्यटकों ने रामदेवरा जाकर पड़ाव डाला। जिससे रामदेवरा की होटलों में भी पर्यटकों की भीड़ नजर आई। गुरुवार को भी दिनभर पर्यटकोंं की आवक अनवरत जारी रही। रामदेवरा में बाबा की समाधि के दर्शनों के साथ पर्यटकों ने पोकरण के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया।

पोकरण रुककर जा रहे जैसलमेर

क्रिसमस व नववर्ष आगमन के मौके पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल व गुजरात क्षेत्र से आने वाले देशी पर्यटक बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पोकरण पहुंच रहे हैं और यहां भ्रमण एवं दोपहर के खाने के बाद जैसलमेर के लिए रवाना हो रहे हैं। पश्चिमी बंगाल व गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राज्यों एवं प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर आदि कई जिलों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे है। प्रतिदिन विदेशी पर्यटकों को भी यहां देखा जा रहा है। जिससे होटलों पर रोनक नजर आ रही है।

एक सप्ताह रहेगी रौनक

क्रिसमस के दिन स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो जाती है। ऐसे में बुधवार की रात ही पर्यटकों की आवक शुरू हो गई थी। अब लगातार नववर्ष व उसके अगले कुछ दिनों तक पर्यटकों की आवक अनवरत रूप से जारी रहेगी। ये पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के साथ ही रामदेवरा गांव में स्थित बाबा रामदेव की समाधि के भी दर्शन करेंगे।

स्थलों को मिले पहचान तो हो सकेगा ठहराव

जैसलमेर विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह बना चुका है और देश के साथ विदेशों से आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जबकि परमाणु परीक्षण के बाद पोकरण को विश्व स्तरीय पहचान तो मिली, लेकिन एक दर्जन से अधिक पर्यटक स्थल होने के बावजूद भी पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह नहीं बना सका है। यदि पर्यटन मानचित्र पर परमाणु नगरी पोकरण को जगह मिले और यहां के ऐतिहासिक स्थलों की पर्यटकों को जानकारी हो तो जैसलमेर जाने वाले इन पर्यटकों का एक दिन पोकरण में भी ठहराव हो सकता है।

हो रही बम्पर आवक, ठहराव नहीं

पर्यटन सीजन के दौरान हजारों पर्यटक पोकरण होकर जैसलमेर पहुंचते है। ये पर्यटक मिड-वे के रूप में ही पोकरण को पहचानते हैं। यदि यहां के ऐतिहासिक स्थलों की उन्हें जानकारी हो तो पर्यटकों का एक दिन ठहराव हो सकता है और पोकरण में भी पर्यटन व्यवसाय को गति मिल सकेगी।

  • आसकरण गोयल, होटल व्यवसायी, पोकरण

प्रशासन प्रयास करे तो बने बात

पोकरण को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने और लाल पत्थर की हवेलियों, बालागढ़ फोर्ट, कलात्मक छतरियों के साथ ही अन्य पर्यटन स्थलों का विकास हो एवं पर्यटकों को अवगत करवाने के लिए प्रशासन व पर्यटन विभाग प्रयास करे तो परमाणु नगरी को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा सकता है।

  • मनीष विश्नोई, पर्यटन व्यवसायी, पोकरण

Published on:

25 Dec 2025 10:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / देर रात पर्यटकों की आवक शुरू: दिनभर रही रेलमपेल, होटलें फुल, सड़कों पर बढ़ा यातायात

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

