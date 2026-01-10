जैसलमेर में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम पारा 5 डिग्री से नीचे

स्वर्णनगरी सहित ग्रामीणांचलों में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने आम-जन के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर दिया है। जैसलमेर में लगातार तीन दिनों से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री कम रहा। शनिवार को मौसम विभाग ने शहर का अधिकतम तापमान जहां 18.4 डिग्री रिकॉर्ड किया, वहीं न्यूनतम पारा 4.5 डिग्री तक लुढक़ गया। यह सामान्य से करीब 4 डिग्री कम है। जैसलमेर प्रदेश के 11 शहरों में शुमार रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या इससे कम तक गया है। शनिवार अलसुबह से घना कोहरा छाया हुआ था। इस दौरान सडक़ों पर वाहन चलने की बजाए रेंगने को मजबूर रहे। कोहरे से दृश्यता कम हो गई। हाइवे और ग्रामीण सडक़ों पर चलने वाले वाहन चालकों को खासा सतर्क रहना पड़ा। सर्द हवाओं और सुबह-शाम बढ़ती गलन ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी का असर अधिक अनुभव किया जा रहा है।
सुबह जिन विद्यार्थियों और लोगों को स्कूल, दफ्तर या अन्य कार्यस्थलों पर जाना था, उनके हाल पूरी तरह से बेहाल नजर आए। मोटे-मोटे ऊनी व गर्म कपड़ों में लिपटने के बावजूद शीतलहर ने उन्हें बुरी तरह से सताया। सर्दी का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसलमेर में इस समय पर्यटन सीजन चरम पर है, लेकिन रात के समय अत्यधिक ठंड के कारण सैलानी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आते हैं।
