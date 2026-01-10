गोवंश की हत्या ने किया कलंकित, नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी : प्रतापपुरी

पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव के पास तीन दिन पूर्व गोवंश की हत्या के मामले में शनिवार को पोकरण कस्बा बंद रहा। इस दौरान हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि बुधवार रात केलावा गांव के पास कुछ युवकों ने एक बैल को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा और एक खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो गई। मामले में पुलिस की ओर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोहत्या विरोध संघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को कस्बे में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया, साथ ही पोकरण बंद का आह्वान किया गया था। शनिवार सुबह से ही कस्बे के सभी बाजार बंद रहे, जिससे पूरे दिन कस्बे के मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा नजर आया।
सम्मेलन में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि केलावा गांव में गोवंश की हत्या न केवल घृणित कार्य है, बल्कि हिन्दू एवं सनातन धर्म पर भारी कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि जब-जब हिन्दू जागृत हुआ है, तब-तब सरकारों ने भी काम किया है और हमेशा धर्म की विजय हुई है। गोवंश की हत्या से गोमाता ने हिन्दू समाज को संगठित होने का संदेश दिया है। गोवंश की हत्या हम सभी के लिए कलंक है और गाय को राष्ट्रप्राणी घोषित करने की मांग की जा रही है, वह भी सरकार करेगी। प्रशासनिक अधिकारी भी दो दिन से मुस्तैदी के साथ कार्य पर लगे हुए है। किसी भी गोहत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा नेता स्वरूपसिंह खारा ने कहा कि गोवंश का वध करना शर्मसार करने वाला है। एक तरफ हजारों बीघा ओरण व गोचर पर कब्जे किए हुए है, दूसरी तरफ गोवंश की हत्या जैसे घृणित कार्य भी किए जा रहे है, जो धर्म पर बहुत बड़ी चोट है।
हिन्दू सम्मेलन को देखते हुए कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन व वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ के निर्देशन में 400 से अधिक पुलिसकर्मी कस्बे में तैनात रहे। कस्बे के मुख्य मार्गों व चौराहों के साथ संवेदनशील स्थलों पर पुलिस तैनात की गई।
हिन्दू सम्मेलन की सभा के बाद उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन मंच पर पहुंचे। यहां उन्हें मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय ज्ञापन सुपुर्द किया गया। इसमें गोवंश की हत्या कर मीट कहां बेचा गया, सभी दोषियों की जांच कर उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने, उनकी सम्पत्तियों को जब्त करने, जिलेभर में पूर्व में हिन्दू समाज के विरुद्ध की गई घटनाओं और राष्ट्रविरोधी तत्वों की गहनता से जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
हिंदू सम्मेलन में मंच पर संत रावलपुरी स्वामीजी की ढाणी, महादेवपुरी डेलासर, बालभारती गजरूपसागर, नारायण भारती वैशाखी, नारायणदेव शास्त्री, दौलतनाथ शिव, देवपुरी गोडागड़ा, अलखगिरी, सोनगिरी कैलाश टेकरी, प्रयागगिरी, राजाराम मोहनगढ़, मोहनपुरी रातडिय़ा, रामनाथ नाचना उपस्थित रहे। सम्मेलन में पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी, शैतानसिंह राठौड़, खेताराम लीलड़, गणपतसिंह नोडियाला, सुनीता भाटी, सुरेश नागौरा ने विचार व्यक्त किए। साथ ही जैैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, पूर्व प्रधान भगवतसिंह तंवर, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हींगड़ा सहित बड़ी संख्या लोग उपस्थित रहे। संचालन देवीसिंह भाटी व बजरंग दल के जिला संयोजक वीरमसिंह सनावड़ा ने किया।
