गोवंश की हत्या ने किया कलंकित, नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी : प्रतापपुरी

सम्मेलन में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि केलावा गांव में गोवंश की हत्या न केवल घृणित कार्य है, बल्कि हिन्दू एवं सनातन धर्म पर भारी कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि जब-जब हिन्दू जागृत हुआ है, तब-तब सरकारों ने भी काम किया है और हमेशा धर्म की विजय हुई है। गोवंश की हत्या से गोमाता ने हिन्दू समाज को संगठित होने का संदेश दिया है। गोवंश की हत्या हम सभी के लिए कलंक है और गाय को राष्ट्रप्राणी घोषित करने की मांग की जा रही है, वह भी सरकार करेगी। प्रशासनिक अधिकारी भी दो दिन से मुस्तैदी के साथ कार्य पर लगे हुए है। किसी भी गोहत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा नेता स्वरूपसिंह खारा ने कहा कि गोवंश का वध करना शर्मसार करने वाला है। एक तरफ हजारों बीघा ओरण व गोचर पर कब्जे किए हुए है, दूसरी तरफ गोवंश की हत्या जैसे घृणित कार्य भी किए जा रहे है, जो धर्म पर बहुत बड़ी चोट है।