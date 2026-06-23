लखनऊ अग्निकांड के बाद जयपुर में फायर सेफ्टी ने बढ़ाई चिंता, सैकड़ों इमारतों में अलार्म-अग्निशमन यंत्र तक नहीं

बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में सोमवार दोपहर दो मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लगने से तीन महिलाओं सहित 15 लोगों की मौत हो गई। जबकि 7 घायल है। यहां बिल्डिंग का निर्माण ही नियमों को ताक पर रखकर किया और जिम्मेदारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। मरने वालों में ज्यादातर विद्यार्थी थे, जो दूसरी मंजिल पर चल रही डिजिटल लाइब्रेरी और एनिमेशन सेंटर में मौजूद थे। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। शुरुआती जानकारी में आग लगने का कारण ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप में शार्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय बिल्डिंग में करीब 40 विद्यार्थी और कर्मचारी मौजूद थे।