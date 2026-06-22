Rajasthan ATS: नाम बदला, पहचान बदली और पाक कनेक्शन: कौन है राजस्थान की खदीजा उर्फ बबीता, जांच में क्या आया सामने?

एटीएस के एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी बबीता नाम की एक महिला को UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में ऐसे संगठन जो प्रतिबंधित हैं उनके संपर्क में होना और ऐसी बातें जो राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालते हैं। उसके मद्देनजर इस महिला के एक्ट को पाया है। इनके डिजिटल डाटा को इन्होंने काफी हद तक मिटाया है, जिसे हम तकनीकी माध्यमों से पुनः प्राप्त करेंगे। उससे हमें और पुख्ता जानकारी मिलेगी।