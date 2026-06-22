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Rajasthan ATS: नाम बदला, पहचान बदली और पाक कनेक्शन: कौन है राजस्थान की खदीजा उर्फ बबीता, जांच में क्या आया सामने?

एटीएस के एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी एक महिला को UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जानिए कौन है राजस्थान की खदीजा उर्फ बबीता-

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जयपुर

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Santosh Trivedi

Jun 22, 2026

Rajasthan ATS Arrests Jaish Sleeper Cell Babita Dhakad Khadija Jaipur

Babita Dhakad. Photo- Patrika Network

जयपुर। राजस्थान में आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर एक महिला बबीता धाकड़ उर्फ ​​खदीजा को पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से कथित संपर्क रखने के आरोप में जयपुर के वाटिका इलाके से गिरफ्तार किया है। रविवार को गिरफ्तार महिला की पहचान बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली है। बबीता धाकड़ पति से काफी समय से सेपरेट होकर अपने पिता के साथ जयपुर में रह रही थी।

खदीजा उर्फ बबीता के मोबाइल में क्या मिला

एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि शुरुआती जांच में महिला के मोबाइल फोन से कई अहम जानकारियां सामने आईं। उसके मोबाइल में दो सिम कार्ड सक्रिय पाए गए, जबकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कई विदेशी प्रोफाइल और संदिग्ध संपर्क मौजूद थे।

उसकी मित्र सूची में ऐसे अकाउंट भी पाए गए जिन पर जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकवादी संगठनों से जुड़ी सामग्री शेयर की गई थीं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक महिला की व्हाट्सएप गतिविधियों में पाकिस्तानी और विदेशी नंबरों से बातचीत के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ नंबर आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों के हो सकते हैं।

बबीता को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया

एटीएस के एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी बबीता नाम की एक महिला को UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में ऐसे संगठन जो प्रतिबंधित हैं उनके संपर्क में होना और ऐसी बातें जो राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालते हैं। उसके मद्देनजर इस महिला के एक्ट को पाया है। इनके डिजिटल डाटा को इन्होंने काफी हद तक मिटाया है, जिसे हम तकनीकी माध्यमों से पुनः प्राप्त करेंगे। उससे हमें और पुख्ता जानकारी मिलेगी।

एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि महिला सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली है जो कि वर्तमान में जयपुर के वाटिका इलाके में अपने पिता के साथ रह रही थी। अभी ये घर में अकेली थी। उन्होंने बताया कि महिला का पहले विवाह हुआ था, लेकिन ये काफी समय से सेपरेट है। मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मामले में जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आया है।

पाक जाने की इच्छा थी, धर्म परिवर्तन की बात भी आई सामने

मनीष त्रिपाठी ने बताया कि यह भी जानकारी मिली है कि बबीता धाकड़ की पाकिस्तान जाने की इच्छा थी। उसके धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास किए जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि यह अभी जांच का विषय है कि महिला वाकई कन्वर्ट हो गई थी या नहीं। हो सकता है अभी महिला का धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हों। अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह बात सामने आई है कि पिछले कई माह से से वे इसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे।

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Updated on:

22 Jun 2026 05:46 pm

Published on:

22 Jun 2026 05:33 pm

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