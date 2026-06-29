करौली में टूटे 11 KV बिजली तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, बिलख रहे परिजन; गहलोत ने जताया दुख

इस हृदयविदारक घटना पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया (एक्स) पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, करौली जिले के टोडाभीम थाना क्षेत्र के 11 केवी के टूटे हुए तार में उलझ कर गिरने के बाद करंट की चपेट में आने से 3 लोगों के जिंदा जल जाने की खबर बेहद हृदयविदारक है। इस घटना की पूरी जांच की जानी चाहिए एवं जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी लापरवाही के कारण इन निर्दोष लोगों की जान गई। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।