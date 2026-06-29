29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

करौली में टूटे 11 KV बिजली तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, बिलख रहे परिजन; गहलोत ने जताया दुख

Karauli News: करौली के टोडाभीम क्षेत्र में भोपुर के पास टूटे 11 केवी बिजली तार की चपेट में आने से बाइक सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में बाइक में भी आग लग गई।
2 min read
Google source verification

करौली

image

Arvind Rao

Jun 29, 2026

Karauli Three People Died

मृतकों के परिजन (पत्रिका फोटो)

Karauli Three People Died: राजस्थान के करौली जिले में सोमवार को एक दर्दनाक और रूह कंपा देने वाला हादसा सामने आया। टोडाभीम थाना क्षेत्र के भोपुर गांव के समीप गंभीर नदी एनीकट के पास रास्ते पर टूटे पड़े 11 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन के तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

बता दें कि करंट का झटका इतना जोरदार था कि तीनों की जिंदगी पल भर में खत्म हो गई और उनकी मोटरसाइकिल धू-धूकर जल उठी। इस भीषण हादसे के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मजदूरी कर लौट रहे थे घर

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान रामबाबू जाटव (45), चौबे जाटव (45) और विष्णु जाटव (22) के रूप में हुई है। ये तीनों मृतक टोडाभीम के आखावाड़ा गांव की जाटव बस्ती के निवासी थे। रोजमर्रा की तरह तीनों हिण्डौनसिटी से मजदूरी का काम खत्म करके मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव वापस लौट रहे थे।

जैसे ही वे भोपुर गांव के पास गंभीर नदी एनीकट के समीप पहुंचे, तभी रास्ते में पहले से टूटे पड़े 11 केवी बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। अंधेरे या अचानक सामने आए तार के कारण वे संभल नहीं पाए और उसमें उलझ गए। करंट इतना भयानक था कि तीनों लोग जिंदा जल गए और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से मोटरसाइकिल में भी भीषण आग लग गई।

पूर्व सीएम गहलोत ने जताया दुख

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। टोडाभीम विधायक घनश्याम महर, हिण्डौन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, टोडाभीम पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा और टोडाभीम उपखंड अधिकारी अमन चौधरी भारी पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

इस हृदयविदारक घटना पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया (एक्स) पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, करौली जिले के टोडाभीम थाना क्षेत्र के 11 केवी के टूटे हुए तार में उलझ कर गिरने के बाद करंट की चपेट में आने से 3 लोगों के जिंदा जल जाने की खबर बेहद हृदयविदारक है। इस घटना की पूरी जांच की जानी चाहिए एवं जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी लापरवाही के कारण इन निर्दोष लोगों की जान गई। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।

आक्रोशित ग्रामीणों का धरना, मुआवजे और नौकरी की मांग

इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय रहते टूटे तार को ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण तीन लोगों की जान चली गई।

हादसे के विरोध में विधायक घनश्याम महर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण और पीड़ित परिवार के लोग मौके पर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं। प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। विद्युत निगम के जिन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से यह लाइन टूटी पड़ी रही, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

राजस्थान की जेलों के वो 5 हत्याकांड, जिन्होंने पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर किया, सुरक्षा के दावों की उड़ी धज्जियां

ये भी पढ़ें
Rajasthan Five Deadliest Jail Murders

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jun 2026 09:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / करौली में टूटे 11 KV बिजली तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, बिलख रहे परिजन; गहलोत ने जताया दुख

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

करौली: रेलवे प्लेटफार्म पर शोर मचाते रहे लोग, पटरी पर युवक ने नहीं सुनी मौत की आहट

Hindaun City railway station
करौली

राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत, अब जमीन के हिसाब से मिलेगा खाद, फार्मर आईडी से जुड़ेगी पूरी जानकारी

Rajasthan Fertilizer Distribution System
करौली

Rajasthan: अनाथ हुए 3 बच्चे, मां-पिता की मौत के बाद सहारा दादी का भी निधन; रोटी के लिए तरसे मासूम

hindausn anath bacche
करौली

Panchna Dam Controversy : 20 साल पुराना विवाद अचानक फिर क्यों और कैसे गरमाया? जानें ‘पानी के संघर्ष’ की A to Z कहानी

Rajasthan Panchna Dam Controversy Eastern Rajasthan Water Dispute June 2026
करौली

Karauli News : करौली में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को चौबीस घंटे में दबोचा, पूछताछ जारी

karauli Murder Case
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.